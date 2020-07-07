В Поволжье стартовал фестиваль стрит-арта «ФормART»

Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя президента России в ПФО.

Окружной фестиваль стрит-арта направлен на поддержку творчества молодых художников, а также создание современной городской среды и новых культурных кодов в регионах округа при помощи искусства граффити, отмечается в сообщении.

Главная тема фестиваля – ценность роли человека и единство общества в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении.

Работы фестиваля призваны отразить важность вклада врачей и волонтеров в сохранение здоровья людей во время пандемии. Кроме того, работы должны отразить новые реалии жизни общества после пандемии.

Участниками могут стать художники 16–35 лет, живущие в регионах ПФО. Заявки можно отправить через сайт formartpfo.ru. Отборочный этап продлится до 7 августа, в состав жюри войдут федеральные и региональные эксперты в сфере уличного искусства, архитектуры и градостроительства.