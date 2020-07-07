Под Тамбовом реконструируют древнерусский город-крепость XVII века

Стоимость проекта оценивается в 200 млн рублей, сообщила ТАСС инвестор Ирина Лаврушкина.

По ее словам, старинный город XVII века, отражавший набеги врагов, будет воссоздан под Тамбовом у села Лысые горы. В свое время городу дано название Красный из-за красоты этих мест, пояснила она.

Город-крепость был построен около 1647 года для защиты южных рубежей Руси от татарских набегов. Сейчас исторический объект полностью утрачен, но его планируют восстановить, сделав одним из туристических центров региона, рассказала собеседница агентства.

Эксперты уже разработали проект и смету деревянной постройки. К территории будущей стройплощадки сейчас прокладывается газопровод.

«На территории города появятся башни-укрепления, церковь, конюшни, ремесленные мастерские, несколько музеев, в том числе музей казачества и музей "Тамбовского волка", у которого до сих пор нет своей прописки. Есть идея восстановить костюмы той эпохи, традиции и обычаи наших предков", – рассказала Лаврушкина.

Для туристов в городке будет построена гостиница на 25 номеров и этнодеревня с одноэтажными рублеными избами, в которых в старинные времена жили горожане. В таком домике может поместиться восемь человек.