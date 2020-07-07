Музей «Гараж» создает лабораторию лингвистики русского жестового языка

Об этом сообщила пресс-служба музея.

Команда отдела инклюзивных программ учреждения решила создать лабораторию лингвистики русского жестового языка, чтобы исследовать вариативность жестов и диалектов в русском жестовом языке. Для этого эксперты приглашают глухих и слабослышащих носителей РЖЯ к сотрудничеству.

Проект предполагает, в том числе, исследование региональных и локальных жестов сообщества глухих. Музей «Гараж» вместе с командой лингвистов-исследователей разработал онлайн-видеоанкету на русском жестовом языке для сбора данных, необходимых для проекта.

Анкету может заполнить любой глухой или слабослышащий носитель РЖЯ в России. Ответы ждут в команде проекта до августа 2020 года включительно.

Одной из главных целей исследования названо восполнение знаний о так называемых локальных жестах в разных регионах страны, а также привлечение носителей жестового языка и исследователей к изучению русского жестового языка в его контексте, чтобы сохранить его богатство и разнообразие.

В рамках проекта будут исследованы три лексические темы, в том числе «Родственные отношения», «Цвета» и «Школа». Все данные будут систематизированы и обработаны командой проекта с участием лингвистов и исследователей. По результатам будет сформирована программа публичной лаборатории в сентябре 2020 года, которую смогут посетить все желающие по предварительной регистрации. Проект приурочен к 2-й Триеннале российского современного искусства «Красивая ночь всех людей».