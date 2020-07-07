В программу нижегородского кинофестиваля «Горький fest» 2020 вошли 23 фильма

Большую часть составляют короткометражные ленты, сообщили организаторы фестиваля.

Фестиваль современного российского кино пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля, несмотря на пандемию. Всего на участие в конкурсе поступило более 300 заявок.

Организаторы отобрали лучшие фильмы, отметив, что в программу могут быть внесены изменения.

Зрителям представят фильмы «27 секунд памяти» Ивана Качалина, «Фрида» Ксении Лагутиной, «Золотые пуговицы» Алексея Евстигнеева, «Ждать солнца» Георгия Губко и множество других.

Жюри фестиваля составили режиссер Иван Твердовский, исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «КИНОПРАЙМ», завкафедрой дистрибуции и маркетинга ВГИК, продюсер Антон Малышев, сценарист, режиссер и певица Анастасия Пальчикова, актер Егор Корешков.

Подробнее о программе фестиваля будет опубликовано позднее.