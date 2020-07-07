Археологи нашли зимний командный лагерь Чингисхана

Об открытии ученых пишет журнал Archaeological Research in Asia.

Австралийским ученым удалось идентифицировать главную зимнюю ставку Чингисхана (1162–1227 гг.). В ней, по их мнению, завоеватель отдыхал в зимний период и планировал военные походы.

Исследование провели археологи Австралийского национального университета совместно с Академией наук Монголии. Ученые изучили останки людей и животных, найденные перед этим совместной монголо-японской командой в ходе работ по проекту «Новое столетие».

По сведениям историков, в перерывах между походами Чингисхан отдыхал в зимнем лагере, или орде, где планировал свои кампании. Местоположение этого лагеря до сих пор не было точно известно. Теперь исследователи нашли его в местечке Аврага, расположенном в восточной Монголии.

Команда археологов во главе с доктором Джеком Феннером отобрала археологические образцы и провела радиоуглеродное датирование, которое показало, что при жизни Чингисхана в Авраге существовало поселение, сохранившееся и после его смерти. По мнению ученых, лагерь после смерти Чингисхана занял его сын Угэдэй.

«Мы нашли здесь свидетельства проведения религиозных и церемониальных ритуалов, аналогичных тем, которые совершались на территории империи Юань в Китае, она была частью южной экспансии Монгольской империи», – сообщил доктор Феннер.

Ученые провели химический анализ останков людей и животных и выяснили, что люди с высоким статусом питались точно так же, как и простые. В основе их рациона было мясо, хотя монголы имели доступ к разнообразным продуктам, в том числе к просу.