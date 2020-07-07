Галерея Давида Цвирнера в Нью-Йорке уволит 20% сотрудников

Решение было принято в связи с ожидающимся падением продаж на 30%, пишет Артгид.

Увольнения затронут отделения галереи в Нью-Йорке, Париже, Лондоне и Гонконге. Уволенным сотрудникам выплатят выходное пособие в размере четырехнедельной зарплаты и медицинскую страховку до конца 2020 года.

Как показал анализ дел на арт-рынке, возвращения к докарантинным объемам продаж не предвидится до тех пор, пока не появится вакцина или другой способ эффективного лечения коронавируса. До этих пор галереи ждет ухудшение бизнеса и практически полная остановка работы.

Меры экономии позволят галереям продержаться в течение текущего года, полагает галерея. В порядке компенсации планируется расширение онлайн-торговли, анонсировано будущее увеличение количества персонала в отделах цифрового маркетинга и по работе с клиентами.