Пандемия коронавируса вынудила «Петергоф» приостановить три проекта реставрации

Об этом сообщила на пресс-конференции гендиректор музея-заповедника Елена Кальницкая.

По ее словам, в этом году в музее-заповеднике должны были пройти три грандиозных реставрационных процесса. «Это Павильон Катальной горки в Ораниенбауме, Екатерининский корпус Монплезира и Большая оранжерея в Нижнем парке Петергофа», – пояснила гендиректор.

По ее словам, из-за пандемии и потери доходов музей не может сейчас даже заплатить подрядчикам за то, что они уже сделали. «Мы с Министерством культуры довольно давно нашли практику – мы реставрируем 50% на 50%, но у нас сейчас и этих денег нет», – сказала Кальницкая.

Ранее Кальницкая заявила, что дирекция музея-заповедника оценивает финансовые потери учреждения от закрытия парков и музеев примерно в 1 млрд рублей. Руководитель музея уточнила, что создается новая концепция Екатерининского корпуса, которую нужно завершить для того, чтобы разместить экспонаты с временной выставки в московском Царицыне.