Мариинский представит 8 концертов за 6 дней

Театр постепенно возвращается к своим зрителям, сообщила пресс-служба Мариинки.

С 7 по 12 июля гостям предлагает насыщенную музыкальную программу в рамках фестиваля «Звезды белых ночей», в которую вошли концертные исполнения оперной классики – «Иоланты», «Трубадура», «Самсона и Далилы» – при участии лучших мариинских голосов, выступления Дениса Мацуева и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и первые балетные гала-концерты.

Начнут театральную неделю два оперных вечера, где зрителей ждут по-настоящему звездные составы. 7 июля прозвучит «Иоланта» Петра Чайковского, посвященная отмечаемому в этом году 180-летию композитора. В титульной партии выступит Ирина Чурилова, а ее партнерами станут Станислав Трофимов (Рене, король Прованса), Сергей Скороходов (Граф Водемон), Алексей Марков (Роберт) и Владислав Сулимский (Эбн-Хакиа). 8 июля «Трубадур» Джузеппе Верди соберет на сцене другой выдающийся ансамбль: Леонора – Татьяна Сержан, Азучена – Екатерина Семенчук, Манрико – Нажмиддин Мавлянов, Граф ди Луна – Владислав Сулимский. Оба вечера за дирижерским пультом – Валерий Гергиев.

9 и 10 июля на фестивале выступит давний друг Мариинского театра, один из ведущих российских пианистов Денис Мацуев. 9 июля в сопровождении оркестра под управлением Валерия Гергиева он сыграет Первый фортепианный концерт Дмитрия Шостаковича. Также прозвучат: «Озорные частушки», сюита из балета «Конек-Горбунок» Родиона Щедрина и «Кикимора» Анатолия Лядова. Во второй вечер Мацуев представит сольную программу: сочинения Роберта Шумана, Сергея Прокофьева, Петра Чайковского и Игоря Стравинского.

В субботу днем в Мариинском вновь зазвучит опера – состоится концертное исполнение «Самсона и Далилы» Камиля Сен-Санса, – а уже вечером и в воскресенье поклонников искусства танца ждут три гала-концерта при участии звезд балетной труппы и молодого поколения артистов, которые громко заявили о себе. Хореографические миниатюры, сцены из балетной классики и современные работы можно будет увидеть в исполнении Екатерины Кондауровой, Оксаны Скорик, Алины Сомовой, Виктории Терёшкиной, Олеси Новиковой, Марии Хоревой, Марии Ильюшкиной, Тимура Аскерова, Андрея Ермакова, Кимина Кима, Ксандера Париша, Владимира Шклярова, Константина Зверева, Александра Сергеева и других. Для творческого коллектива эти выступления будут особенно волнительными, ведь артисты не выходили на сцену уже более трех месяцев, а Мариинский стал первым театром, кто после столь длительного перерыва решился на балетный гала для зрителей.

Все события пройдут в Мариинском-2, где будут действовать особые меры безопасности, разработанные совместно с Роспотребнадзором. Среди прочего, количество мест будет ограничено до 1000, в зале организована шахматная рассадка, а использование средств индивидуальной защиты станет обязательным условием на протяжении всего пребывания зрителей в здании.

Вернувшись к сценическим выступлениям, Мариинский театр планирует постепенно сокращать количество онлайн-показов в записи, которые за период с 19 марта собрали почти 100 млн просмотров, но чаще выходить в прямой эфир. Так, уже сегодня в 19:00 на mariinsky.tv и в социальных сетях театра можно будет увидеть трансляцию «Иоланты» в режиме live.