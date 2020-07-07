Пушкинский музей откроется 10 июля новым мультимедийным проектом

Об этом сообщила пресс-служба музея.

ГМИИ им. А.С. Пушкина представляет мультимедийный проект, подготовленный к возобновлению работы музея, – «В Пушкинский с Пушкиным». В аккаунтах ГМИИ в социальных сетях 7 июля стартует показ серии видеоработ режиссера Андрея Сильвестрова, в которых главный герой проекта, Александр Сергеевич Пушкин, расскажет о том, как музей готовится к открытию, о новых правилах безопасности и покажет музейные пространства, обычно закрытые для посещения.

Серию из восьми видео откроет вводный фильм, посвященный подготовке музея к началу работы и путешествию за закрытые двери Главного здания. Затем будут показаны семь роликов-экскурсий: Александр Сергеевич проведет зрителя в реставрационную мастерскую, запасник живописи, кабинет директора, научную библиотеку и многие другие секретные места Пушкинского музея. Здесь зрителей ждут сотрудники, которые расскажут о своей работе, сообщает пресс-служба.

Кроме того, в проект входят короткие анимационные ролики, посвященные новым временным правилам посещения, благодаря которым визит в музей должен стать безопасным для посетителей. В первый день работы ГМИИ, 10 июля, фильмы проекта «В Пушкинский с Пушкиным» появятся на специальных стендах в экспозиции.

Визуальный образ веселого, но бдительного «ангела-хранителя» музея создан Леонидом Тишковым. Этот герой станет главным символом открытия и будет сопровождать посетителей во время их пребывания в музее.

Специальная навигация, подготовленная Леонидом Тишковым, содержит подробные подсказки и инструкции, которые помогут зрителям разобраться в новых условиях посещения музея. А графическая выставка в постоянной экспозиции и инсталляция в кабинете директора также продолжат тему проекта «В Пушкинский с Пушкиным». Работая над выставкой и навигацией, художник обратился к эпизоду в биографии Пушкина, когда осенью 1830 года поэт приехал в Болдино и попал в связи с эпидемией холеры в карантин. Оказавшись в вынужденной самоизоляции, Александр Сергеевич сочинил множество чудесных стихов, поэм, сказок, драм, прозаических произведений, и, наконец, закончил «Евгения Онегина». Леонид Тишков предлагает аудитории музея брать пример с поэта и творчески преображать реальность, не теряя при этом бдительности.