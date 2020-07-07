Минкультуры РФ составит стратегический план развития частных музеев

07.07.2020
По словам чиновницы, в этом году ведомство выдвинет на одной из коллегий не просто одну из мер поддержки частных музеев, а стратегический план их развития. По предположениям Маниловой, план будет подписан министром культуры, а также президентом Союза музеев Михаилом Борисовичем Пиотровским и руководителем Ассоциации частных музеев России.
Реестр частных музеев в России создадут впервые, отметила Манилова. По ее словам, более быстрое продвижение с частными музеями вызвано тем, что им не требуется финансовая помощь от правительства.
«Частным музеям нужно войти абсолютно на равных в единое музейное пространство страны», – пояснила замминистра. По ее словам, министерство против строгого деления музеев на федеральные, региональные и частные.
Соответствующий реестр частных театров будет создан в августе, отметила она. Сейчас по просьбе министерства власти субъектов РФ проводят мониторинг, по итогам которого будет составлен перечень негосударственных театров.