Разработана дорожная карта реставрации Александро-Невской лавры в Петербурге

07.07.2020
Проект реставрации разработали совместно Санкт-Петербургская епархия РПЦ и Министерство культуры РФ. Часть объектов, в том числе надвратная церковь, Просфорный корпус и Духовская церковь, которые были построены в XVIII–XIX веках, предлагается отреставрировать к 800-летию святого благоверного князя Александра Невского в 2021 году.
Дорожная карта охватывает десятилетний период, первые три года в котором отведены на проектные работы, девять лет – на фактические работы, пояснил Одинцов. «Сейчас у нас самый oтветственный мoмент, кoгда мы начинаем прoектирoвание всегo кoмплекса зданий Александрo-Невскoй Лавры. Этo не тoлькo истoрическoе каре, нo этo и здания, кoтoрые являются истoрически лаврскими», – рассказал Одинцов.
Конкурс на проектирование реставрации был объявлен Минкультуры РФ в июне, начальная цена контракта составила 405,6 млн рублей. Победителем стало ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ЦНРПМ).