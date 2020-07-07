Фестиваль короткометражного кино «Короче» перенесли в онлайн

Все фильмы будут доступы в онлайн-кинотеатре КиноПоиск, сообщили в пресс-службе смотра.

В предыдущие годы фестиваль проходил в Калининграде в конце августа. В условиях пандемии фестиваль сохранит основную конкурсную программу и дополнительные секции, фильмы из которых можно будет посмотреть в подписке онлайн-кинотеатра с 17 по 23 августа, отметили в пресс-службе.

Как пояснил президент фестиваля Сергей Сельянов, онлайн-формат стал новым вызовом для организаторов смотра. Режиссер надеется, что особую творческую атмосферу кинофестиваля удастся сохранить и в этом году, несмотря на виртуальный формат.

Программный директор смотра Артем Рыжков обещает, что для калининградцев состоятся и офлайн-мероприятия. По его словам, о них сообщат дополнительно.

Традиционно в программу фестиваля «Короче» входят все ленты, которые были сняты короткометражном формате за год. Кроме основной кинопрограммы, с 21 по 23 августа пройдут live-мероприятия в соцсетях, в том числе мастер-классы представителей киноиндустрии и прямые эфиры с участниками фестиваля, рассказали в пресс-службе.