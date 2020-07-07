Писатель Борис Мазихов умер в возрасте 80 лет

Об этом сообщается в Instagram Союза журналистов Кабардино-Балкарии.

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, писатель и журналист Борис Мазихов более 30 лет возглавлял Союз журналистов КБР, говорится в сообщении. В течение 15 лет он был главным редактором газеты «Ленин гъуэгу», перед этим возглавлял сектор печати, радио и телевидения обкома КПСС.

За выдающиеся заслуги в области культуры, плодотворную работу в журналистике Мазихов был удостоен званий «Заслуженный работник культуры РФ», «Заслуженный журналист КЧР» и «Заслуженный журналист республики Адыгея». Кроме того, писатель был лауреатом премии Союза журналистов России.

Мазихов является автором полутора десятка книг художественной прозы, которые были изданы в Нальчике и Москве. Его произведения переведены на турецкий и арабский языки.