Музей Победы на Поклонной горе в Москве откроется 16 июля

Экспозиции будут работать до 22:00, сообщила пресс-служба музея.

Гостей встретит обновленное пространство музея, открытое 9 мая в режиме онлайн и по телевидению. Новые форматы экспозиции в рамках очного посещения дают ощущение полного погружения в эпоху военного времени, говорится в релизе.

«Чтобы как можно больше людей могло ознакомиться с уникальным пространством мы продлили время работы музея. Уверен, никто из посетителей не сможет остаться равнодушным и когда-либо забыть увиденное», – отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Ко Дню Победы музей открыл новую онлайн-экспозицию «Подвиг Народа», которая рассказывает о вкладе в Победу тружеников тыла, деятелей культуры и науки, а также рядовых граждан страны. Посетители смогут увидеть экспозицию офлайн только в составе экскурсионных групп, для чего нужно заранее забронировать билет на сайте.

Посетителям представят новую фотовыставку «Парад Победителей», подготовленную совместно с РИА «Армия России». Зрителям покажут никогда не публиковавшиеся фотодокументы из архивов Министерства обороны РФ, специально оцифрованные для этой выставки.