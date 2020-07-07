«Большие гастроли-онлайн» продолжит «Георгий Победоносец» Липецкого театра драмы им. Л.Н. Толстого

07.07.2020
Спектакль поставлен по пьесе в стихах Константина Скворцова, стилизованной под античный текст. Сюжет рассказывает о падении Рима (III-IV века) и героическом христианском подвиге военачальника, члена императорской свиты, Георгия, впоследствии причисленного к лику Святых.
«Его земной путь стал образцом для военной знати Византии, для рыцарей Западной Европы, для князей в славянских странах. В трагическом конфликте Георгия с его современником императором Диоклетианом (284-305 гг.) раскрывается противостояние двух героев, двух бывших соратников и друзей, а также двух систем ценностей», – говорится в описании спектакля.
Режиссёр-постановщик – заслуженная артистка России Елена Оленина. Сценография и костюмы – Марина Алимова. Спектакль создан при поддержке Министерства культуры РФ (конкурс по поддержке современной драматургии).
Премьера состоялась 1 декабря 2018 года. Продолжительность спектакля составляет 2 часа 17 минут.