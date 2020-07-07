Могилы с камнями рассказали ученым о вере древних греков в зомби

Об открытии рассказывается в журнале Popular Archaeology.

В ходе раскопок античного кладбища Passo Marinaro на Сицилии в районе Камарина исследователи нашли 2905 могил. Помимо человеческих останков, некоторые из них содержали амфоры, монеты и другие артефакты, но два захоронения отличались от остальных необычными «мерами предосторожности».

Скелеты, лежавшие в этих могилах, придавили крупными камнями, словно пытаясь помешать им покинуть своего места захоронения. Рядом с захоронениями были установлены ритуальные таблички с заклинаниями, направленными против воскрешения мертвых.

Ученые отмечают, что таким образом был похоронен человек, при жизни страдавший от тяжелых болезней и недоедания, из-за которых его позвоночник был сильно искривлен. Кроме того, с ним был найден скелет ребенка 8-13 лет.

По данным археологии, некрофобия («боязнь мертвых») присутствовала в греческой культуре со времен неолита и до современности. Находка на Сицилии соответствует историческим текстам, упоминающим о вере греков в существование зомби.