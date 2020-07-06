ГИТИС будет составлять списки неадекватных абитуриентов

Об этом сообщил ректор театрального вуза Григорий Заславский, которого цитирует telegram -канал «Подъем».

По словам ректора, в перечень войдут те, кто покажет неадекватное поведение при поступлении в вуз.

«Те, кто поступает в ГИТИС, одновременно подают документы и во все другие вузы так называемой большой пятерки. То, что все те же дети будут пробовать свои силы во всех остальных вузах — это ВГИК, «Щепка», «Щука», Школа-студия МХАТ, — к гадалке не ходи. Мы подумали о том, чтобы составить список этих опасных абитуриентов и обмениваться друг с другом», – рассказал Заславский.

Некоторые абитуриенты приходят в институт с ножами, которые у них изымает охрана на входе, рассказал Заславский. В ходе прослушивания один молодой человек представил комиссии трюк с выстрелом себе в грудь. Одна из поступавших девушек попыталась распылить в зале перцовый баллончик.

По мнению ректора, неадекватное поведение абитуриентов вызвано долгим нахождением на самоизоляции. В своем выступлении он посоветовал поступающим «не нажимать на такие примитивные кнопки».