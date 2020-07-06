В музее-заповеднике «Царицыно» прозвучит итальянская музыка времен Екатерины Великой

Онлайн-трансляция концерта состоится 9 июля, сообщила пресс-служба проекта.

Концерт «Итальянские композиторы при дворе Екатерины Великой» состоится в рамках проекта «Посольские вечера в Царицыне».

Мероприятие на живописной Дворцовой площади музея-заповедника «Царицыно», посвященное культуре Италии, организовано музеем-заповедником «Царицыно» и Национальным фондом поддержки правообладателей при содействии Посольства Италии в России.

Будучи ценителем прекрасного, императрица Екатерина II с большим интересом и любовью относилась к музыкальным произведениям авторов из разных стран, почетное место в ряду которых занимала Италия. Укрепившиеся культурные связи между Санкт-Петербургом и Неаполем во второй половине XVIII века способствовали успешной карьере итальянских композиторов на русской земле. Джованни Паизиелло и Доменико Чимароза внесли не только образовательный, но и культурный вклад в двусторонние отношения – во время их служения при дворе Екатерины II было создано немало музыкальных произведений, которые звучали в театрах Эрмитажа и Гатчинского дворца.

Грядущий вечер подарит всем ценителям прекрасного возможность насладиться творчеством великих итальянцев. Их сочинения прозвучат в исполнении ансамбля Collegium Musicum. Музыканты исполнят Allegro из симфонии ре мажор Бальдассаре Галуппи, концерт для струнных соль минор Антонио Вивальди, первую часть Andante из сонаты № 12 ре минор Джованни Верокаи, трио-сонату ре минор Алессандро Страделлы, фрагменты из опер Джованни Паизиелло и Доменико Чимарозы и другие произведения.

Виртуальное путешествие в мир культуры Италии начнется в 22.00 и будет доступно для всех желающих. Трансляцию можно будет посмотреть на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники», на сайте музея-заповедника «Царицыно» и на сайте проекта «Посольские вечера в Царицыне» ambassadore.ru.

Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП) создан для оказания материальной, социальной и творческой помощи правообладателям, а также для защиты и обеспечения их законных прав и интересов. Главная задача фонда – сохранять богатое культурное наследие и традиции России, способствовать созданию новых объектов культуры и искусства.

НФПП учрежден Российским союзом правообладателей – Общероссийской общественной организацией, аккредитованной в сфере коллективного управления авторскими и смежными правами.

Жемчужина музея-заповедника «Царицыно» – грандиозный дворцовый комплекс XVIII века, который строился как загородная резиденция для Екатерины II. Более двадцати лет над постройкой трудились выдающиеся русские архитекторы Василий Баженов и Матвей Казаков. После смерти императрицы все работы прекратились. Живописный парк превратился в место загородных прогулок москвичей. Во второй половине XIX века вокруг руин был возведен дачный поселок, который быстро стал популярным, особенно среди писателей и художников. В 1927 году в Царицыне создан краеведческий музей, а в 2007 году здесь официально открылся полностью отреставрированный дворцово-парковый ансамбль.