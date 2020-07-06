В Петербурге открываются дворцы, соборы и музеи

О сроках и порядке открытия 17 музеев и выставочных центров города сообщает пресс-служба Смольного.

6 июля для гостей откроются Петропавловская крепость, Музей Суворова, Музей музыки в Шереметевском дворце, Литературный музей «XX век», Музей обороны и блокады Ленинграда и ЦВЗ «Манеж».

«Манеж» откроется для посетителей выставкой «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum», которая покажет работы легендарных фотографов в период с 1947 по 2019 годы.

Музей обороны и блокады представит выставку «Такой у войны масштаб: военные топографы в обороне Ленинграда» и экспозицию «Соломон Юдовин. Графика». Музей музыки покажет тематические выставки «Музыкальный салон графов Шереметевых», «Парижский кабинет Александра Глазунова» и «Древняя Греция в представлении XIX века».

Музей Суворова ждет посетителей выставки «Священная Победа», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также представлена выставка «Мундиры и судьбы».

7 июля откроются музейная экспозиция Гатчинского дворца, Музей Достоевского и Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. С 12 по 15 июля начнут работу Исаакиевский собор и «Спас на крови». Музеи Петербурга будут работать в соответствии с требованиями безопасности, утвержденными Роспотребнадзором, подчеркнули в пресс-службе.