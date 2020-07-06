Любимова посетила выставку советского искусства в Третьяковке

Об этом сообщает официальный сайт Минкультуры РФ.

Открытие выставки советской эпохи 1968-1985 годов состоится 7 июля в Новой Третьяковке. Специальную экскурсию для главы Минкультуры РФ провела гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Новая экспозиция стала второй частью трилогии о послевоенном советском искусстве в трех исторических периодах.

«Это итог невероятной работы, которую проделал коллектив Третьяковской галереи в течение трех последних лет. Были поставлены серьезнейшие цели – проанализировать советское искусство второй половины двадцатого столетия и рассказать на понятном языке о той эпохе», - подчеркнула министр.

Выставка состоит из восьми разделов, раскрывающих ключевые темы советской эпохи: «Соц-арт», «Ритуал и власть», «Религиозный мистицизм», «Детство», «Деревня», «История и остановленное время», «Сообщества» и «Исчезновение».

Зрителям будут показаны более 500 произведений живописи, графики и скульптуры из российских и зарубежных собраний. Кроме того, посетители увидят фрагменты фильмов и перформансов, а также архивные материалы.