Фотоагентство Magnum представит в Петербурге выставку о России

Экспозиция открывается 6 июля, сообщает пресс-служба «Манежа».

Выставка откроется в петербургском «Манеже». Гостям будет представлен выставочный проект «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum», созданный агентством совместно с куратором и историком фотографии Ниной Гомиашвили.

Посетители увидят фотоснимки, которые были сделаны с момента основания агентства и по сегодняшний день. Пространство выставки организовано по хронологии, разделенной на десятилетия. Первый этаж отведен истории СССР, второй представит историю России.

«Выставка покажет портрет СССР/России с 1947 по 2020 годы в работах легендарных документальных фотографов: Анри Картье-Брессона, Роберта Капы, Евы Арнольд, Томаса Дворжака и других. Манеж представит более 250 работ от 39 фотографов, часть из которых будет показана публике впервые», — сообщает пресс-служба. Посетителям будут показаны работы из архивов Magnum Photos и Фонда Анри Картье-Брессона.

В числе работ фото, запечатлевшие дебаты Никиты Хрущева и Ричарда Никсона, съёмки кинофильма «Сталкер», предвыборная кампания первого президента РФ Бориса Ельцина, последователи секты Виссариона, модные дефиле 1959 года, портреты Арсения Тарковского и другие работы.