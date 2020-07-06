Археологи восстановили картину гибели древнего поселения в ходе извержения вулкана Фудзи

О работе группы археологов и вулканологов сообщает японская телерадиокомпания NHK.

Древнее поселение находилось на месте современного города Ояма и было уничтожено извержением вулкана Фудзи в эпоху Хоэй, в 1707 году, отметили ученые.

О старом поселении в районе Субасири города Ояма было мало что известно, кроме скудных записей в старинных японских хрониках. Поселение было полностью погребено трехметровым слоем пепла, уже на нем были построены новые дома.

В июне 2019 года группа ученых начала работу, чтобы изучить, как именно повлияло извержение на поселение. На глубине около двух метров под землей были найдены два куска дерева квадратной формы, служившие опорами дома, части стены и соломенной крыши.

Как рассказал глава группы Сугияма Кохэй из Токийского университета, ученые смогли установить, что извержение вызвало пожар, который уничтожил поселение. Это станет важным ключом к изучению мер против будущих извержений.

«Великое извержение годов Хоэй» — извержение вулкана Фудзи, начавшееся 16 декабря 1707 года и закончившееся лишь 1 января 1708. На данный момент это последнее извержение Фудзи.