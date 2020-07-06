Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома «12-й стул».

Авторский оттиск Александра Родченко знаменитого фотопортрета Осипа Брика стал самой дорогой фотографией, которая была продана на открытых торгах в России.

Стартовая цена за оттиск составила 350 тыс. рублей, но результат превысил ее почти в 10 раз.

«Этo oднo из канoнических изoбражений 1920-х гoдoв литератoра, теoретика авангарда Oсипа Брика. Пoртрет известен в виде шаржа, гoтoвившегoся для oднoй из oблoжек журнала ЛЕФ: в блик oчкoв Брика была вписана аббревиатура ЛЕФ. Штамп Рoдченкo на oбoрoте фoтo пoзвoляет oднoзначнo устанoвить автoрствo oтпечатка», – добавляют в пресс-службе.

Всего на торги 3 июля было выставлено 646 лотов. Одним из главных из них стал Подносной альбом, в который вошло 159 серебряно-желатиновых отпечатков Родченко из трех секретных командировок фотографа на строительство Беломорканала в 1933 году. Лот ушел с торгов за 5,1 млн рублей, превысив стартовую цену более чем в два раза.

В 23 раза выросла на торгах цена одного из первых печатных экземпляров поэмы «Ундина» на русском языке, подписанного поэтом Василием Жуковским. Редкое издание стартовало с 200 тыс. рублей и ушло за 4,6 млн, говорится в сообщении.