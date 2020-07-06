Фестиваль «Звезды белых ночей» в Мариинке продолжит опера Чайковского «Иоланта»

Об этом сообщила пресс-служба театра.

Возвращаясь к концертной деятельности, театр планирует постепенно сокращать количество онлайн-показов предзаписанных спектаклей и переходить к формату вещания в режиме live.

Первое событие – концертное исполнение оперы Петра Чайковского «Иоланта» – состоится уже 7 июля и будет приурочено к празднованию 180-летия композитора. На главные партии театр выбрал яркий состав мариинских солистов: Ирина Чурилова (Иоланта), Станислав Трофимов (Рене, король Прованса), Сергей Скороходов (Граф Водемон), Алексей Марков (Роберт), Евгений Никитин (Эбн-Хакиа). За пульт Симфонического оркестра Мариинского театра встанет Валерий Гергиев.

Безопасность зрителей будет обеспечиваться мерами, разработанными совместно с Роспотребнадзором и опробованными на открытии фестиваля 20 июня в тестовом режиме. В зале Мариинского-2, рассчитанном на 2000 мест, смогут присутствовать до 1000 человек. При входе в театр зрителям будут измерять температуру, на впуске и затем в фойе до начала мероприятия они должны будут соблюдать социальную дистанцию; в зале будет действовать принцип шахматной рассадки, а использование средств индивидуальной защиты станет обязательным условием на протяжении всего пребывания в здании (зрители без масок и перчаток в театр допущены не будут). Отметим, что все артисты и сотрудники театра, которые будут задействованы в проведении мероприятий, заранее прошли тестирование.

Формируя программу фестиваля «Звезды белых ночей», Мариинский театр ориентируется на запросы зрителей, которые были с театром и поддерживали его коллектив на протяжении этих трех месяцев – публику ждет насыщенная программа, встречи с любимыми артистами и сюрпризы. Даты других событий фестиваля будут объявлены в ближайшее время. Билеты можно приобрести на официальном сайте mariinsky.ru.