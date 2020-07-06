«Большие гастроли-онлайн» представят подборку спектаклей ко Дню семьи

О трансляциях 8 июля сообщает пресс-служба проекта.

В день, когда в России отмечается День семьи, любви и верности, «Большие гастроли-онлайн» приглашают россиян провести праздник в кругу семьи за просмотром уникальных спектаклей. Десятка видеозаписей представит лучшие работы ведущих и региональных театров (драматических, детских, театров кукол) из самых разных городов страны: Омска, Твери, Улан-Удэ, Кемерово, Иркутска, Астрахани, Москвы, Санкт-Петербурга. В программе также первая экскурсия-онлайн по музею Центрального театра кукол им. С.В. Образцова, в коллекции которого зрители увидят уникальные театральные куклы со всего света от античности до наших дней.

Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин» представит спектакль «Руслан и Людмила», поставленный по сказке А. С. Пушкина. Режиссер - Сергей Балыков (Н. Новгород), художник — Ольга Веревкина, заслуженный художник России, лауреат премии "Золотая маска". В оформлении спектакля используются оригинальные рисунки А.С. Пушкина, куклы разных систем управления (планшетные, тростевые, мимирующие) и разного размера (от 50-сантиметрового Черномора до 3-метрового князя Владимира Красно Солнышко), видео- и лазерные проекции.

Спектакль «Журавлиные перья» поставил Тверской государственный театр кукол по японской народной сказке. Режиссер Чакчи Фросноккерс (Санкт-Петербург). Спектакль вошел в лонг-лист премии «Золотая Маска» 2020, победитель Международного Большого детского фестиваля 2019 года, признан «Лучшим спектаклем театра кукол для детей».

«Теремок» — новое прочтение известной сказки, режиссёр Ольга Шуст. Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр». «Чук и Гек» по одноименному рассказу А. П. Гайдара, режиссер Сергей Ягодкин. Кемеровский областной театр кукол им. Аркадия Гайдара.

Эти и другие спектакли будут бесплатно транслироваться в прямом эфире LIVE и на официальных каналах «Большие гастроли» в Facebook, VK, Одноклассниках, в YouTube, а также на сайте БольшиеГастроли.РФ в разделе ONLINE.