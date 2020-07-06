Маяк XIX века на Куршском заливе передан Музею Мирового океана в Калининграде

Решение о передаче принято Министерством культуры РФ, сообщила пресс-служба музея.

Исторический маяк XIX века находится в поселке Заливино на берегу Куршского залива в Калининградской области. После передачи он стал экспонатом Музея Мирового океана, говорится в сообщении.

«Теперь предстоит громадная работа по восстановлению этого исторического объекта», – отметили в музее.

На входе на территорию маяка установлена табличка с сообщением о том, что объект охраняется государством и находится в федеральной собственности ФГБУК «Музей Мирового океана». Музейщики провели работы по уборке близлежащей территории, намечены планы поэтапного восстановления уникального объекта для области и страны.

Маяк в Заливине известен как маяк Риндерорта. Они начал функционировать в 1868 году как керосиновый фонарь с линзой на деревянной штанге длиной 12 метров.

В 1908 году был построен маяк из кирпича высотой 15,3 метра. Маяк оснащен винтовой каменной лестницей, медной крышей и кирпичным домом смотрителя.