Русский музей снова откроет для посетителей Михайловский дворец 15 июля

Посетителей будут пускать на территорию только в масках, сообщили в пресс-службе музея.

15 июля открываются Михайловский дворец и Корпус Бенуа, о дате открытия Михайловского замка, Мраморного и Строгановского дворцов будет сообщено дополнительно.

Музей был закрыт для посетителей в марте из-за пандемии. В порядке обеспечения мер безопасности впервые в практике учреждения билеты всех категорий доступны к покупке исключительно в режиме онлайн и по сеансам.

Продажа билетов начнется 7 июля. Для посещения всех объектов музея потребуются гигиенические маски, на входе будет проводиться измерение температуры посетителей.

Также сообщается, что с 8 июля откроется Михайловский сад Русского музея. 15 июля откроется Летний сад.

Русский музей был учрежден в 1895 году и стал первым в стране государственным музеем русского изобразительного искусства. Коллекция учреждения включает около 400 тысяч экспонатов, охватывая все исторические периоды, виды и жанры русского искусства, его основные направления и школы более чем за тысячу лет - с Х по ХХI век.