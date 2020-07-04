В усадьбе XIX века в Тульской области открылся музей истории металлургии

Об этом в субботу сообщили в пресс-службе правительства региона.

Музейно-туристический комплекс об истории доменной металлургии открылся в Дубенском районе Тульской области в усадьбе промышленников Мосоловых, которая была построена в начале XIX века. Создание музея, как и реставрация усадьбы, были проведены в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля.

Ранее дом-усадьба использовался как жилье местных жителей, в нем находилось 22 квартиры, которые были расселены в 2016 году. В 2017-2019 годах году был расчищен приусадебный пруд, благоустроен парк и отреставрирован главный дом. В 2020 году была создана музейная экспозиция, собранная за счет спонсорских средств.

«Эта усадьба – яркий пример того, как можно возродить из небытия объект, который станет украшением Тульской области и точкой притяжения туристов», – заявил в ходе церемонии открытия комплекса первый заместитель губернатора - председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.