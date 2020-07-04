Новая Третьяковка представит фестиваль современной фотографии «Фиксаж»

Вход на смотр будет свободным, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Фестиваль современной фотографии объединит 11 персональных экспозиций и выставку более 100 лауреатов конкурса «(За)фиксируй мир! – 2020». Мероприятие состоится в Западном крыле Новой Третьяковки в период с 4 по 19 июля.

«Тема фестиваля – «Если, что-то и нетак» – специально написана не так», – говорится в сообщении.

Посещение экспозиции будет организовано по сеансам. Бесплатные билеты можно получить онлайн на сайте мероприятия.

Фестиваль «Фиксаж» представит работы современных фотографов, которые работают в жанрах репортажа, макросъемки, психологического портрета, фотопейзажа и сити-фотографии. В числе персональных выставок будут представлены экспозиции «Дорога, ветер, облака» Сергея Шандина, «Что есть счастье» Тофика Шахвердиева, «Я знаю, город – будет!» Юрия Климова, «Тайны ближнего космоса» Валерии Зверевой и другие.