Фонд кино завершил прием заявок на оснащение кинозалов в рамках нацпроекта «Культура»

Заявление замминистра культуры РФ Ольги Яриловой цитирует официальный сайт ведомства.

В ходе совещания по реализации мероприятий нацпроекта Ярилова отметила, что темпы работы по нацпроектам на фоне пандемии не снижаются. «Всего было подано более 400 заявок из 74 регионов. Результаты станут известны уже в конце июля, одобрено будет 60 заявок», – сказала она.

В соответствии с условиями проекта организации кинопоказа должны установить новое оборудование в оснащенных кинозалах, а также начать платный кинопоказ до 31 декабря 2020 года. Сведения о показах нужно передавать в Единую федеральную автоматизированную систему сведений о показе фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Также для получения субсидии необходимо пятилетнее соблюдение доли показа национальных фильмов на уровне не менее половины объема. Кроме того, требуется регулярный кинопоказ не менее 100 дней в полугодие.