Об этом в пятницу сообщила ТАСС пресс-секретарь министра культуры РФ Анна Усачева.

По ее словам, ущерб в 129 миллионов рублей, который должны выплатить фигуранты дела, вернут в федеральный бюджет после соответствующего решения суда.

«В соответствии с пунктом 4 статьи 20 "Бюджетного кодекса Российской Федерации" от 31.07.1998 № 145-ФЗ штрафы, санкции, вoзмещение ущерба oтнoсятся к неналoгoвым дoхoдам бюджета. Деньги будут вoзвращены в дoхoд федеральнoгo бюджета пoсле вступления в силу решения суда», – сказала Усачева.

26 июня Мещанский суд Москвы вынес приговор по основному делу «Седьмой студии». В соответствии с вердиктом судей Серебренников был приговорен к трем годам условно, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин получили также условные сроки.