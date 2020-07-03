В Польше нашли загадочные сооружения каменного века, окруженные тройным кольцом рвов

Об открытии археологов рассказывает Nauka w Polsce.

В ходе время анализа данных Google Maps и Google Earth докторами Матеушом Сосновским и Ежи Чернецом были обнаружены два загадочных объекта. Приехав на местность и обследовав их непосредственно, ученые выяснили, что перед ними огромные овальные рвы, имеющие один центр и вместе образующие единую систему, хорошо видную с высоты птичьего полета.

Возраст найденных объектов датируется временем около 7000 лет. Ранее подобные концентрические сооружения находили в Австрии, Венгрии, Словакии, Чехии и Германии.

Сооружения представляют собой систему из центра, окруженного тройным кольцом из рвов. С противоположных сторон кольцо имеет два разрыва, похожих на входы.

Предназначение объектов пока не установлено. На дне их найден древесный уголь, что говорит о сгоревших деревянных сооружениях или кострах. Ученые выяснили, что ширина рвов составляет три метра, глубина – два метра. Чтобы прорыть такие рвы в условиях каменного века, требовались огромные совместные усилия десятков людей, так как для рытья земли в те времена использовались только костяные и каменные орудия.