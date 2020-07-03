Об этом сообщили журналистам в пресс-службе цирковой компании.

Набор на курс по специализации «Режиссер цирка» в новом учебном году будет проведен институтом при поддержке Росгосцирка. Занятия студентов ГИТИСа будут проходить с учащимися ГУЦЭИ имени М.Н. Румянцева (Карандаша).

«Сoвместнoе oбучение режиссерoв и актерoв драматическoгo театра в ГИТИСе – традиция, а вoт режиссеры и артисты цирка вместе начнут oбучение впервые в истoрии рoссийскoгo высшегo oбразoвания, хoтя кафедра режиссуры цирка в ГИТИСе существует с 1960-х гoдoв. Такoе сoтрудничествo пoзвoлит будущим режиссерам цирка с первых дней учебы oкунуться в атмoсферу сoвместнoгo прoцесса и кoмплексный пoдхoд к oбучению», – говорится в сообщении.

Курс будут вести представители разных школ и направлений в исполнительском искусстве. Среди них главный режиссер Росгосцирка Юрий Квятковский, режиссер и руководитель «Антикварного цирка» Елена Польди и глава художественно-производственного департамента Росгосцирка Тимур Кайбжанов.

«Концептуально Росгосцирк движется в сторону кросс-культурных коммуникаций. Сотрудничество со смежными видами искусства будет являться ориентиром в творческих поисках, происходящих в цирковой индустрии, на ближайшие годы», – цитирует пресс-служба слова Юрия Квятковского.