Пермский театр оперы и балета представит нового главного балетмейстера

Об этом сообщается в официальной группе театра в соцсети «ВКонтакте».

Новый руководитель балетной труппы сменит на этом посту Алексея Мирошниченко 28 июля, говорится в сообщении. Однако связь Мирошниченко с Пермским театром оперы и балета не оборвется, в планах хореографа еще несколько постановок в театре, подчеркнули в театре.

Причины ухода Мирошниченко и имя его преемника в театре пока что не называют. По сведениям местного издания «Новый компаньон», главным балетмейстером театра может стать хореограф ленинградской школы, заместитель худрука балетной труппы Свердловского государственного театра оперы и балета Антон Пимонов.

Летом 2019 года Пермскую оперу покинул худрук и главный дирижер театра Теодор Курентзис, объяснивший свой уход непониманием властями региона его деятельности. Курентзис переехал в Петербург, оставшись художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми.