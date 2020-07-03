Киностудия имени Горького попросила у правительства финансовой поддержки

Средства нужны для реконструкции исторических зданий, сообщили в пресс-службе студии.

Финансовая поддержка потребовалась студии на первоначальном этапе развития. Часть средств планируется получить путем счет реализации непрофильных активов, однако сейчас, в том числе из-за воздействия пандемии, процесс затормозился, говорится в сообщении.

В обращении предложено освободить студию от уплаты дивидендов с доходов от продажи непрофильных активов целевого характера, так как реализация долгосрочной стратегии развития основана на финансировании за счет этой деятельности.

В период пандемии киностудия имени Горького решила не приостанавливать деятельность по разработкам и производству кинопроектов художественного, документального и научно-популярного направления. Таким путем студия намерена сформировать портфель проектов к 2022 году.