«Большие гастроли-онлайн» продолжит «Шинель» Чувашского ТЮЗа им. М. Сеспеля

Трансляция прямого эфира постановки пройдет 3 июля в 19.00, сообщает пресс-служба проекта.

Спектакль создан по мотивам одноименной повести Н.В. Гоголя.

«В жизни нередко случается так, что жестокие и бессердечные люди, оскорбляющие и унижающие достоинство других, в конечном счёте выглядят более слабыми и ничтожными, чем их жертвы. "Все мы вышли из гоголевской "Шинели" - общеизвестная фраза, означающая, что расцвет русской классической литературы XIX века во многом произошел благодаря творчеству Николая Васильевича Гоголя. Поднятая им тема "маленького человека" на многие десятилетия стала ведущей в русской литературе. Актуальной она остается и в наши дни», – сообщается в анонсе спектакля.

Спектакль ведет Валентина Музыкантова, народная артистка Чувашии. Премьера состоялась 27 июня 2019 года. Продолжительность спектакля составляет 1 час 8 минут.