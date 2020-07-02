Минкультуры РФ будет обсуждать развитие частных музеев с 85 регионами страны

Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Совещание по вопросам подготовки реестра частных музеев, а также формирования стратегической программы их поддержки и развития прошло под председательством статс-секретаря – замминистра Минкультуры РФ Аллы Маниловой.

В совещании приняли участие врио директора Департамента музеев Минкультуры РФ Алексей Мудров, советник президента Союза музеев РФ Иван Корнеев, руководитель Ассоциации содействия деятельности частных музеев РФ, замдиректора Музея мировой каллиграфии Алексей Шабуров, замдиректора Ассоциации содействия деятельности частных музеев России Алексей Харюткин.

Работа по интеграции частных музеев в единое музейное пространство страны уже была начата в 2019 году, когда Министерство подготовило постановление «Об утверждении Правил предоставления негосударственному музею статуса негосударственного музея федерального значения». В соответствии с постановлением у частных музеев появилась возможность получить федеральный статус, что означает признание государством значимости музейной коллекции.

При осуществлении выставочной деятельности на такие частные музеи будут распространены налоговые льготы по аналогии с установленными для государственных музеев.