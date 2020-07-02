Дом Придворного духовенства и Конюшенного фуражного двора в Петербурге признаны памятниками

Распоряжение об этом подписал председатель КГИОП Петербурга Сергей Макаров.

В соответствии с документом «Комплекс жилых домов Придворного ведомства» вошел в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения.

В состав комплекса вошли здания Дома Придворного духовенства и Дома Конюшенного фуражного двора, расположенные на Шпалерной улице. В комплекс зданий входят смежные флигели, симметрично расположенные по центральной оси. Двухэтажные флигели построены в единой стилистике классицизма, говорится в сообщении.

Здание для Фуражного двора Придворного конюшенного ведомства было построено по проекту архитектора Смарагда Шустова в 1823-1828 годах. Трёхэтажное и двухэтажное здания были построены для проживания придворного духовенства в 1842-1844 годах архитектором Романом Ивановичем Кузьминым, сообщает КГИОП.