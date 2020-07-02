Во Франции найден свинцовый саргофаг возрастом 1500 лет

Об открытии пишет сайт Национального института превентивных археологических исследований (Inrap).

В ходе раскопок в древнем некрополе города Отен команда археологов нашла ранее неизвестные захоронения. В одном из них был таинственный свинцовый саркофаг.

В древности на месте современного городка Отен на юго-западе от Дижона находился римский город Августунум. Здесь же находится раннехристианская церковь Сен-Пьер, считающаяся одной из древнейших во Франции.

Рядом с церковью ранее был обнаружен некрополь, активно использовавшийся с середины III века до V века. В то же время ряд из 150 его захоронений датирован более поздними временами, вплоть до XVIII века.

В одном из погребений был найден двойной саркофаг – внешний гроб вырезан в камне, внутрь него вложен свинцовый гроб. Ученые датировали захоронение возрастом около 1500 лет. Как показало предварительное обследование, свинцовый саркофаг является воздухонепроницаемым.

Саркофаг оставался герметично запечатанным на протяжении многих столетий. Ученые планируют, что внутри него могут находиться хорошо сохранившиеся ритуальные предметы и одежда погребенного человека, анализ которых позволит установить его личность. По некоторым источникам, на территории этого некрополя был погребен Аматор, которого в ряде источников называют первым епископом Отена.