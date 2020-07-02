Автор песни «От печали до радости» Борис Дубровин умер на 95-м году жизни

Об этом ТАСС сообщил режиссер и актер Аким Салбиев.

По его словам, поэт умер в Москве после продолжительной болезни. Смерть Дубровина произошла 25 июня, пояснил он.

Борис Дубровин родился 24 мая 1926 года. Когда ему было 17 лет, он ушел добровольцем в пехоту. Служил автоматчиком в стрелковом полку, механиком в бомбардировочном авиаполку.

Принимал участие в боевых операциях на территории Белоруссии, Польши, Пруссии и Германии. Удостоен боевых наград: ордена Отечественной войны II степени, медалей «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина».

Дубровин создал песни для Юрия Антонова, Льва Лещенко, Анны Герман, Иосифа Кобзона и других исполнителей. Работал с такими композиторами, как Владимир Шаинский, Давид Тухманов, Игорь Крутой.

Поэт похоронен на Троекуровском кладбище.