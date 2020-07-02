В Израиле нашли печати еврейской бюрократии периода оккупации Вавилоном

Об открытии ученых пишет издание Times of Israel.

В ходе раскопок в Иерусалиме ученые обнаружили печати возрастом около 2500 лет. Расшифровка их символов показала, что "город Давида" не был брошен жителями после вавилонского завоевания.

Одним из белых пятен истории Израиля является период так называемого вавилонского завоевания или вавилонского плена, о котором упоминается в Библии. Как известно, столица древних иудеев была разрушена вавилонскими войсками в 586 году до нашей эры.

О том, что происходило в городе в последующие годы, практически ничего неизвестно. Одна из гипотез гласит, что уцелевшие евреи сбежали и поселились в других местах.

Однако находки в Иерусалиме указывают, что в этот период истории в Иерусалиме процветала еврейская бюрократия. А значит, город продолжал жить, делают вывод ученые.

Редкие артефакты были найдены в ходе раскопок недалеко от стен Старого города и датируются персидским периодом (около 536 г. до н.э. – 333 г. до н.э.). Печати изготовлены из глины. По мнению археологов, они указывают на то, что в Иерусалиме существовало несколько уровней чиновничества.