Театр в Мадриде открылся «Травиатой», адаптированной к правилам дистанцирования

Королевский театр открывается 1 июля, сообщает The Guardian.

В соответствии с измененной сценографией постановки хористы стоят на расстоянии двух метров друг от друга, снимая маски только перед началом представления. При этом дирижер и секция духовиков находятся за пластиковым экраном, остальные оркестранты играют в масках на расстоянии полутора метров друг от друга.

На сцену нанесены красные полосы, которые разграничивают расстояние между хористами и солистами. Все движения участников постановки отрепетированы так, чтобы им не приходилось приближаться друг к другу.

Как сообщает издание, режиссер Лео Кастальди немного изменил сценографию для того, чтобы избежать скоплений артистов. «Эту оперу невозможно смотреть, не думая о том, что происходит сегодня в нашей жизни», – подчеркнул он.

Изначально «Травиата» должна была идти в мае-июле. Так как в ней занят небольшой оркестр, было решено поставить ее сейчас по новым нормам, в том числе для поддержки артистов, за последние пять месяцев не заработавших «ни цента», пояснили в театре.