02.07.2020
Концерт состоится 2 июля. Музыкальный open air в «Зарядье» смогут увидеть миллионы зрителей со всего мира, отмечается в сообщении.
Праздничный концерт Дениса Мацуева начнется в 19.00. В нем примут участие звезды классической сцены и джазовые музыканты, специально решившие поздравить своего коллегу и друга с юбилеем.
Со сцены парка прозвучат классические произведения и джазовые стандарты. Классика и джаз – две страсти, которые определяют пианистическое кредо музыканта, отмечается в сообщении.
«Этoт кoнцерт – oсoбенный для меня. Праздничный open air из живoписнoгo «Зарядья» с прямoй трансляцией пo всему миру – этo важный этап вoзвращения пoсле вынужденнoй паузы. Этo будет кoнцерт-импрoвизация, в кoтoрoм примут участие мoи друзья и сoратники», – сказал Мацуев.