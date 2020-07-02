Выступление будет транслироваться в прямом эфире онлайн-кинотеатра ivi, сообщили в пресс-службе проекта.

Концерт состоится 2 июля. Музыкальный open air в «Зарядье» смогут увидеть миллионы зрителей со всего мира, отмечается в сообщении.

Праздничный концерт Дениса Мацуева начнется в 19.00. В нем примут участие звезды классической сцены и джазовые музыканты, специально решившие поздравить своего коллегу и друга с юбилеем.

Со сцены парка прозвучат классические произведения и джазовые стандарты. Классика и джаз – две страсти, которые определяют пианистическое кредо музыканта, отмечается в сообщении.

«Этoт кoнцерт – oсoбенный для меня. Праздничный open air из живoписнoгo «Зарядья» с прямoй трансляцией пo всему миру – этo важный этап вoзвращения пoсле вынужденнoй паузы. Этo будет кoнцерт-импрoвизация, в кoтoрoм примут участие мoи друзья и сoратники», – сказал Мацуев.