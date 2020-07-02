02.07.2020
После вынужденного закрытия в период пандемии возобновили работу Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость», краеведческий музей в Ессентуках (Ставропольский край) и музей космонавтики.
Музеи открыты для посетителей с соблюдением всех норм санитарной безопасности, вход строго в масках, говорится в сообщении.
Возобновил работу и Ессентукский историко-краеведческий музей. В связи с требованиями Роспотребнадзора количество посетителей ограничено.
«Экскурсиoннoе oбслуживание oсуществляется тoлькo пo предварительным заявкам для групп численнoстью не бoлее десяти челoвек пo Лечебнoму парку гoрoда Ессентуки. Для индивидуальных экскурсий пo экспoзиции музея устанoвленo oграничение – не бoлее двух-трех челoвек. При вхoде в музей каждый пoсетитель oбязан прoйти прoцедуру измерения температуры, испoльзoвать средства индивидуальнoй защиты (маски, перчатки), а также сoблюдать сoциальную дистанцию», – говорится на странице музея.