Okko представит второй сезон комедийного сериала «Нагиев на карантине»

Премьера нового сезона сериала от Okko Studios состоится 9 июля, сообщила пресс-служба сервиса.

Премьера первой серии нового сезона будет доступна на официальном youtube-канале Okko и в группе сервиса в социальной сети «Одноклассники». Сериал будет доступен для всех зарегистрированных пользователей на сайте okko.tv, а также в приложениях iOS, Android, Smart TV и на Okko SmartBox.

«Нагиев на карантине 2» – продолжение комедийного сериала о жизни Дмитрия Нагиева, резко выпавшего из привычного ритма жизни и оказавшегося на самоизоляции.

«В новом же сезоне Дмитрий снова хозяин своей жизни! Результаты теста Нагиева отрицательные – он свободен и от коронавируса, и от карантина. Дмитрий снова готов к съемкам, сериалам, перелетам, ресторанам, но режим самоизоляции не снят, и сколько это продлится – непонятно. Он не готов еще несколько недель проводить вместе с женой, с которой у него в последнее время разногласия, и решается прорваться в город!» – говорится в описании спектакля.