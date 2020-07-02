На торцах жилых домов в Якутии появились муралы о поправках в Конституцию

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Большие картины появились на торцах двух жилых домов в Якутске и поселке Жатае. Их создали художники Николай Григорьев и Софья Шилова, в рамках совместного проекта с Центром компетенций по вопросам городской среды РС (Я) взявшие на себя создание муралов по мотивам поправок в Конституцию РФ.

Николай Григорьев создал мурал на доме по улице Дзержинского в Якутске. По соседству здесь будет создан сквер землеустроителей, поэтому одна из тем рисунка – освоение и заселение Якутии, другая – сохранение национальной культуры.

Мурал Софьи Шиловой украсил жилой дом в портовом поселке Жатае, поэтому его темой стало бережное отношение к окружающему миру и защита семьи.

«В республике идет системная рабoта пo улучшению гoрoдскoй среды, и вoстребoванные у якутян муралы как вид уличнoгo искусства не тoлькo oблагoраживают гoрoда и села, нo и пoмoгают зафиксирoвать важные для oбщества смыслы. Нoвые рабoты oстанутся хoрoшим напoминанием o ключевoм oбщественнo-пoлитическoм сoбытии пoследних десятилетий», – рассказала руководитель Управления архитектуры и градостроительства при главе Якутии Ирина Алексеева.

Такие проекты в Якутии курирует региональный Центр компетенций по вопросам городской среды, активно привлекая к благоустройству граждан и творческое сообщество.