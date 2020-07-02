Большой фестиваль анимации стартует в онлайн-формате

Крупнейший смотр России в этом году впервые пройдет в онлайн-формате, сообщает телеканал «Россия – Культура».

Фестиваль будет идти с 3 по 12 июля на виртуальной платформе, доступ к которой сможет получить любой желающий после предварительной регистрации.

В течение 10 дней гости увидят лучшие образцы современной анимации со всего мира, а также видеоконференции с известными режиссерами и лекции ведущих специалистов индустрии.

В отдельную программу выделены онлайн-школа анимации и мастер-классы ведущих специалистов по различным техникам на «Фабрике мультфильмов». Занятия предназначены для детей, подростков и взрослых.

Основными блоками программы традиционно станут сборники российских мультфильмов, снятых за последний год, – «Премьеры», а также сборники зарубежных фильмов – лауреатов международных фестивалей и кинопремий, – «Победители».

Кроме того, в программе будут представлены несколько новых полнометражных мультфильмов, сборники лучших короткометражек для детей, документальная анимация и фильмы студентов Британской национальной кино- и телевизионной школы (NFTS) и Эстонской академии художеств (ЕКА).