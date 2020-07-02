Грушинский фестиваль авторской песни проходит в режиме онлайн

Об этом сообщил ТАСС министр культуры Самарской области Борис Илларионов.

Фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина открывается в Самарской области сегодня, 2 июля. Это уже 47-й по счету смотр, из-за пандемии коронавируса он впервые перенесен в режим онлайн.

«В условиях эпидемиологической ситуации все культурно-массовые мероприятия на территории Самарской области запрещены до особого распоряжения. В связи с этим было принято решение о проведении фестиваля в формате онлайн», – пояснил Илларионов.

Фестиваль объединит множество любителей авторской песни. Авторы присоединятся к мероприятиям в виртуальном формате. Для этого на сайте grushinfestival.ru будет вестись трансляция выступлений.

Смотр пройдет с участием Олега Митяева, Александра Городницкого, Татьяны и Сергея Никитиных, Галины Хомчик и других. Посмотреть выступления можно на Youtube-канале фестиваля.