«Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября в измененном формате

Об этом сообщила дирекция киносмотра.

Тридцать первый по счету фестиваль должен был состоятся с 7 по 14 июня 2020 года. Фестиваль не будет переноситься в онлайн, отметили в дирекции.

В то же время формат фестиваля в этом году будет изменен из-за коронавируса, говорится в сообщении. «Кинотавр» примет меньшее количество гостей, будет сокращена развлекательная программа.

Кроме того, все мероприятия пройдут с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний, отмечают в дирекции. Сейчас организаторы продолжают работать над программой фестиваля.

Первые 15 лет «Кинотавром» руководил продюсер Марк Рудинштейн. В 2004 году главой фестиваля стал Александр Роднянский, который отказался от проведения международного конкурса и полностью сфокусировался на российском кинематографе.