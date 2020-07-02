«Большие гастроли – онлайн» продолжит балет «Спящая красавица» Н. Касаткиной и В. Василёва

Трансляция состоится 2 июля в 19.00 в прямом эфире из московского Театра классического балета, сообщает пресс-служба проекта.

Как и все балеты Касаткиной и Василёва, спектакль можно назвать авторской постановкой.

«Балетмейстеры задались целью создать интересный и понятный спектакль, сохранив при этом шедевры музыки Чайковского и хореографии Петипа. Затянутые сцены пантомимы, объясняющей действие, они заменили танцевальными номерами. Ко всему прочему сделали партию Карабос танцевальной и отдали ее балерине, а не мужчине, как было принято со времен Петипа. Зло, воплощенное в лице феи, стало обворожительным и грациозным, но от этого еще более опасным. Для финала был поставлен любовный дуэт, соединяющий классическую школу танца и современную пластику», – говорится в описании спектакля.

Хореография Мариуса Петипа, Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. Либретто Наталии Касаткиной и Владимира Василёва по волшебным сказкам Шарля Перро.

Сценография и костюмы — Елизавета Дворкина. Дирижер — Валерий Крицков. В ролях Екатерина Березина, Артем Хорошилов, Марина Ржанникова и Ирина Довидовская.

Премьера состоялась в 2004 году. Продолжительность спектакля – 2 часа 8 мин.